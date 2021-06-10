UEFA'dan Ukrayna'ya: EURO 2020 formanızı değiştirin

UEFA, Ukrayna milli takımının EURO 2020 için tasarlanan formasının, üstünde yer alan aşırı milliyetçi, siyasi sloganlar nedeniyle değiştirilmesini istedi.

Ukrayna, Euro 2020 formalarını tanıtmıştı. Formadaki haritada, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım da yer alıyor.

Formada ayrıca, 2014'te devrilen Rusya yanlısı Viktor Yanukovych'un devrilmesiyle sonuçlanan gösterilerdeki "Zafer Ukrayna'nın" sloganı da yazılmıştı.

Ukrayna'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) kullanacağı forma, Rusya'nın tepkisini çekmişti.





UEFA'DAN UYARI GELDİ

UEFA, Ukraynalı futbolcuların EURO 2020’de giyeceği formada yer alan ‘şan olsun kahramanlarımıza’ sloganının tasarımdan çıkarılması gerektiğine karar verdi.

UEFA’nın açıklamasında söz konusu slogan için, “Tarihi ve militarist anlamı olan slogan, açık bir biçimde siyasi özellik taşımaktadır. Bu nedenle formanın iç tarafında yer alan söz konusu sloganın, UEFA’nın etik kuralları gereği tasarımdan çıkarılması gerekmektedir.” denildi.

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