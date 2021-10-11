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    UEFA’dan Yaşar Kemal Uğurlu’ya görev

    FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Belarus ile Liechtenstein arasındaki maçı yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 12:02
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    UEFA’dan Yaşar Kemal Uğurlu’ya görev

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Yaşar Kemal Uğurlu, Belarus ile Liechtenstein takımları arasında yarın oynanacak UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu müsabakasında görev alacak.

    4. HAKEM ERKAN ÖZDAMAR

    Belarus’un Borisov Stadyumu’ndaki karşılaşmada, Uğurlu’nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

    Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

    UEFA’dan Yaşar Kemal Uğurlu’ya görev #1

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