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UEFA’dan Yaşar Kemal Uğurlu’ya görev
FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Belarus ile Liechtenstein arasındaki maçı yönetecek.
- Haber Merkezi
- 11.10.2021 - 11:53
- Güncelleme : 11.10.2021 - 12:02
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Yaşar Kemal Uğurlu, Belarus ile Liechtenstein takımları arasında yarın oynanacak UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu müsabakasında görev alacak.
4. HAKEM ERKAN ÖZDAMAR
Belarus’un Borisov Stadyumu’ndaki karşılaşmada, Uğurlu’nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.