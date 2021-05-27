Euro
10.2954
-0.2%
Dolar
8.4346
-0.25%
Altın
514.25
-0.28%
Borsa
1.422
-0.33%
Bitcoin
327.872
-3.93%
EXEN Coin
0.00
0.00%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    UEFA'dan Zlatan Ibrahimovic'e ceza

    UEFA, Zlatan Ibrahimovic'e bahis bağlantısı nedeniyle para cezası verdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 10:30
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 11:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    UEFA'dan Zlatan Ibrahimovic'e ceza

    UEFA, bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olduğu gerekçesiyle Zlatan Ibrahimovic hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

    50 BİN EURO CEZA

    UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, geçen ay hakkında disiplin soruşturması başlatılan 39 yaşındaki oyuncunun, bahis şirketleriyle finansal çıkarlar doğrultusunda bağlantısı olduğu gerekçesiyle 50 bin euro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

    UEFA dan Zlatan Ibrahimovic e ceza #1

    MILAN’A DA 25 BİN EURO CEZA

    İsveçli yıldız oyuncuya, söz konusu bahis şirketiyle bağlantısını kesmesi yönünde direktifte bulunan UEFA, kulübü Milan'a ise gereken önlemleri almadığı için 25 bin euro para cezası verdi.

    İsveç basınında yer alan haberlerde, Ibrahimovic'in "Bethard" adlı bahis şirketiyle ortaklık anlaşması imzaladığı ifade edilmişti. Milan ile sözleşmesini bir yıl daha uzatan Ibrahimovic, dizindeki sakatlık sebebiyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) forma giyemeyecek.

    Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Ibrahimovic, Milan formasıyla 19 lig maçında 15 kez ağları sarsmıştı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir