Uganda Ligi'nde maçın oyuncusuna ekmek ve süt verdiler

Uganda Ligi'nde maçın oyuncusuna ekmek ve süt verdiler

Uganda Ligi'nde ilginç bir olay yaşandı. Maçın oyuncusu seçilen isme süt ve ekmek hediye edildi.

Uganda'da yaşanan bir olay, sosyal medyada gündem oldu. Uganda Ligi'nde yaşanan olayda maçın oyuncusuna verilen hediye dikkat çekti.

Süt ve ekmek verildi

Maçın ardından, karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçilen isme süt ve ekmek hediye edildi.

2020 yılında da Zimbabwe Ligi'nde ayın oyuncusuna, temizlik ürünlerinin olduğu bir sepet verilmişti.