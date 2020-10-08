Ukrayna zorunluluktan 45 yaşındaki kaleciyi çağırdı

Ukrayna Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Oleksandr Shovkovskiy, takımın üç kalecisinin de koronavirüse yakalanması üzerine Fransa maçı kadrosuna dahil edildi.

Ukrayna Milli Takımı kalecileri Andriy Pyatov, Andriy Lunin ve Yuriy Pankiv'in koronavirüs testleri pozitif çıktı. Tek sağlıklı kaleci Georgiy Bushchan'ın kalması nedeniyle mavi-sarıların teknip ekibinde yer alan Oleksandr Shovkovskiy, Fransa maçında kadroda yer aldı.

Kadroya çağrılmasına karşın, 1994 ile 2012 yılları arasında ülkesinin milli takımını 92 kez koruyan Shovkoskiy'ye Fransa karşısında ihtiyaç duyulmadı.

45 yaşındaki file bekçisi maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Ukrayna Futbol Federasyonu konuyla ilgili açıklama yaparken, "Oleksandr Shovkovskiy, Aralık 2016'da futbolu bıraktı; ancak fiziksel formunu koruyor ve sürekli bireysel antrenmanlarını yapıyor." denildi.

AKILLARA KIEV KARAMBOLÜ GELDİ

3 Kasım 2011'de Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının son dakikalarında Beşiktaş kalesinde inanılmaz bir karambol olmuş, siyah-beyazlılar yaklaşık 30 saniye süren karambolde Dinamo Kiev'in 7 şutunu engellemeyi başarmıştı.

Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı maçta kalesinden çıkıp gol arayan Shovkovskiy de uçarak kafa vuruşu yapmış ancak top takım arkadaşından dönmüştü.