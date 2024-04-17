Ukrayna'da çarpıcı karar! Hakemler yalan makinesine girecek Ukrayna Futbol Federasyonu başkanı Andriy Shevchenko, hakemlere yalan makinesi bağlanacağını açıkladı.

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2012 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan efsane isim Andriy Shevchenko, daha sonra Ukrayna Milli Takımı ve Genoa'da teknik direktörlük görevlerinde bulundu.

47 yaşındaki futbol adamı, bu görevlerin ardından 25 Ocak 2024 tarihinde Ukrayna Futbol Federasyonu başkanı oldu.

Ukrayna futbolunu yöneten Shevchenko, görevinin ilk aylarında radikal bir karara imza attı.

"Yalan makinesini daha fazla bilgi edinmek için fırsat olarak görüyoruz"

The Athletic'e konuşan Shevchenko, hakemlere yalan makinesi bağlanacağını duyurdu.

Efsane isim, konu hakkında şu sözleri sarf etti:

Yalan makinesini daha fazla bilgi edinmek ve hangi hakemlerle çalışabileceğimizi anlamak için bir fırsat olarak görüyoruz. Sıfırdan başlıyoruz.

Tessten geçemeyenler ihraç olacak

Öte yandan testte başarısız olanlar hakemlikten derhal ihraç edileceği açıklanırken FK Minaj'ın eski antrenörü Volodymyr Sharan kararı eleştirerek "Bu çok fazla kontrol" dedi.