Ukrayna'da futbol yeniden başlayacak

Ukrayna Premier Ligi'nin gelecek ay stadyumlarda asker koruması ve hava saldırısına karşı sığınaklar yapılarak geri dönmesi planlanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle futbola da ara verilmişti. Ukrayna'da ligler, şampiyon belirlenmeden tatil edilmişti.

Bu süreçte birçok takım maçlarını oynayamadı ve çoğu futbolcu, Ukrayna ekiplerinden ayrıldı.

Hatta UEFA, ülkeden ayrılmak isteyen futbolcular için yeni bir düzenleme getirdi ve oyuncuların başka takımlara transfer olabilmelerinin önünü açtı.

Savaşa rağmen maçlar oynanacak

Sky Sports'un haberine göre; devam eden savaşa rağmen, gelecek ay Ukrayna'da futbolun kaldığı yerden devam etmesi planlanıyor.

Tedbirler alınacak

Yine haberde yer alan bilgilere göre; maçlar sırasında stadyumlarda Ukrayna ordusundan askerler bulunacak.

Aynı zamanda olası hava saldırılarına karşı stadyumların içinde sığınaklar yapılacak.