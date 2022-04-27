Ukrayna'da lig sonlandırıldı

Ukrayna Premier Lig'de 2021-2022 futbol sezonu, şampiyon belirlenmeden sonlandırıldı.

Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle ülkede birçok faaliyet sonlandırıldı. Spor faaliyetleri de bundan nasibini aldı.

Ukrayna Premier Lig'inde 2021-2022 futbol sezonu, şampiyon belirlenmeden sonlandırıldı.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın askeri müdahalesinin ardından aralık ayında ara verilen sezonun, kulüplerin ortak kararıyla erken sona erdirildiği belirtildi.

Şampiyon belirlenmeyecek

AA'nın haberine göre; ülkedeki sıkıyönetim süresinin uzatılması nedeniyle erken bitirilen sezonda şampiyon belirlenmeyeceği ifade edildi.

Shakhtar Donetsk, 18 haftada topladığı 47 puanla Dinamo Kiev'in iki puan önünde zirvede yer alıyordu.