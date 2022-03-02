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    Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti

    Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti

    Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği FIFPro, Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo (21) ve Dmytro Martynenko (25)'nun hayatlarını kaybettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 09:03
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    Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği FIFPro, Ukraynalı iki futbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Yapılan açıklamada Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerinin savunma birliklerinde direniş gösteren 21 yaşındaki Karpaty Lviv oyuncusu Vitalii Sapylo'nun Kiev yakınlarındaki bir çatışmada, 25 yaşındaki FC Gostomel futbolcusu Dmytro Martynenko'nun ise evine yapılan bombalı saldırıda vefat ettikleri belirtildi.

    DÜNYA SESSİZ KALMADI

    Duyurunun ardından dünyanın dört bir yanından genç oyuncular için taziye mesajları yayınlandı.

    Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti #1

    Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti #2


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