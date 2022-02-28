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    Ukraynalı Yaremchuk destek tezahüratı nedeniyle gözyaşlarını tutamadı

    Ukraynalı Yaremchuk destek tezahüratı nedeniyle gözyaşlarını tutamadı

    Benfica'nın Ukraynalı futbolcusu Roman Yaremchuk, Vitoria Guimaraes maçında taraftarların ülkesi Ukrayna’ya olan desteğini gösterdiği anlarda gözyaşlarını tutamadı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 09:44
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    Rusya ile başlayan savaş sonrası Ukraynalı sporcular da zor günler geçiriyor.

    Savaş sonrası ülkesi zor günler geçiren Ukraynalı Roman Yaremchuk, Benfica-Vitoria Guimaraes karşılaşmasında oyuna girerken tribünlerin verdiği destek sonrası duygusal anlar yaşadı.

    "GÖZYAŞLARINI TUTAMADI"

    Tribünlerde "Seninleyiz Yaremchuk", "Savaşı durdurun" ve "Ukrayna yalnız değil" pankartları da açılırken, taraftarların Ukrayna ve kendisi lehine tezahüratları ve alkışlı desteklerinin ardından 26 yaşındaki oyuncu gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

    Ukraynalı Yaremchuk destek tezahüratı nedeniyle gözyaşlarını tutamadı İZLE

    Ukraynalı Yaremchuk destek tezahüratı nedeniyle gözyaşlarını tutamadı #1

    Ukraynalı Yaremchuk destek tezahüratı nedeniyle gözyaşlarını tutamadı #2

    Ukraynalı Yaremchuk destek tezahüratı nedeniyle gözyaşlarını tutamadı #3

    Ukraynalı Yaremchuk destek tezahüratı nedeniyle gözyaşlarını tutamadı #4

    Ukraynalı Yaremchuk destek tezahüratı nedeniyle gözyaşlarını tutamadı #5

    Ukraynalı Yaremchuk destek tezahüratı nedeniyle gözyaşlarını tutamadı #6


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