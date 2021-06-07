Ukrayna'nın EURO 2020 forması Rusları kızdırdı

Rusya, 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak ederken, buranın kendi toprağı olduğunu ilan etti. Ancak uluslararası arenada bu kabul görmedi. İki ülke arasındaki anlaşmazlık devam ederken, Ukrayna Euro 2020'de oyuncuların giyeceği formaları tanıttı.

KIRIM AYRINTISI

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko, kendi Facebook sayfasından formayı tanıtırken, Ukrayna haritası beyaz çizgiyle gösterildi. Haritada, Kırım yarımadasının yanı sıra Rusya yanlılarının kontrol ettiği Donetsk ve Lugansk da yer aldı.



Ukrayna Futbol Federasyonu'nun bu tanıtımını UEFA kabul etti. Avrupa futbolunun patronu, konuya ilişkin bir açıklama yaparak Ukrayna formasının diğer tüm takımların forması gibi UEFA tarafından ilgili kurallara uygun olarak onaylandığını belirtti.

RUSYA'DAN TEPKİ

Buna karşın Rusya'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova formanın, "Rusya'ya ait Kırım'ı Ukrayna toprağıymış gibi göstererek bir illüzyon yarattığını" söyledi.

"Zafer Ukrayna'nın" sloganının ise Nazi'leri andırdığını söyleyen Zakharova, "Milliyetçi ve Nazilerin savaş naralarına benziyor." yorumunu yaptı. Rusya Başkan Yardımcısı Dmitry Svishchev ise "Rusya sınırlarındaki bir bölgeyi Ukrayna haritasında göstermek siyasi bir provokasyon." açıklamasını yaptı.