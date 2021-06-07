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    Ukrayna'nın EURO 2020 forması Rusları kızdırdı

    Ukrayna'nın EURO 2020 forması Rusları kızdırdı

    Ukrayna'nın Euro 2020 için yaptığı forma tanıtımı Rusya ile gerilime neden oldu. Rus yetkililer, Kırım'a haritada yer veren Ukrayna'yı provokatörlükle suçladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 15:57
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 16:59
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    Ukrayna'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) kullanacağı forma, Rusya'nın tepkisini çekti.

    "ZAFER UKRAYNA'NIN"

    Ukrayna, Euro 2020 formalarını tanıttı. Formadaki haritada Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım da yer alıyor.

    Formada ayrıca, 2014'te devrilen Rusya yanlısı Viktor Yanukovych'un devrilmesiyle sonuçlanan gösterilerdeki "Zafer Ukrayna'nın" sloganı da yazıldı.

    Rusya, 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak ederken, buranın kendi toprağı olduğunu ilan etti. Ancak uluslararası arenada bu kabul görmedi. İki ülke arasındaki anlaşmazlık devam ederken, Ukrayna Euro 2020'de oyuncuların giyeceği formaları tanıttı.

    Ukrayna nın EURO 2020 forması Rusları kızdırdı #1

    KIRIM AYRINTISI

    Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko, kendi Facebook sayfasından formayı tanıtırken, Ukrayna haritası beyaz çizgiyle gösterildi. Haritada, Kırım yarımadasının yanı sıra Rusya yanlılarının kontrol ettiği Donetsk ve Lugansk da yer aldı.

    Ukrayna Futbol Federasyonu'nun bu tanıtımını UEFA kabul etti. Avrupa futbolunun patronu, konuya ilişkin bir açıklama yaparak Ukrayna formasının diğer tüm takımların forması gibi UEFA tarafından ilgili kurallara uygun olarak onaylandığını belirtti.

    Ukrayna nın EURO 2020 forması Rusları kızdırdı #2

    RUSYA'DAN TEPKİ

    Buna karşın Rusya'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova formanın, "Rusya'ya ait Kırım'ı Ukrayna toprağıymış gibi göstererek bir illüzyon yarattığını" söyledi.

    "Zafer Ukrayna'nın" sloganının ise Nazi'leri andırdığını söyleyen Zakharova, "Milliyetçi ve Nazilerin savaş naralarına benziyor." yorumunu yaptı. Rusya Başkan Yardımcısı Dmitry Svishchev ise "Rusya sınırlarındaki bir bölgeyi Ukrayna haritasında göstermek siyasi bir provokasyon." açıklamasını yaptı.

    Ukrayna nın EURO 2020 forması Rusları kızdırdı #3

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