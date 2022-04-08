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    Ukrayna'ya destek maçında oynayan Sneijder, görünüşüyle şaşırttı

    Ukrayna'ya destek maçında oynayan Sneijder, görünüşüyle şaşırttı

    Savaşın yaşandığı Ukrayna'ya destek amacıyla düzenlenen maçta oynayan Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder, aldığı kilolarla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 00:21
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 00:37
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    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle zarar gören sivillere destek amacıyla futbol camiasında da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

    Bunlardan birini de Hollanda'nın eski yıldızlarından Weslety Sneijder gerçekleştirdi.

    Kilolu Sneijder, sevenlerini üzdü

    Galatasaray'ın efsane orta saha oyuncusu Sneijder, kendi tesisinde Ukrayna'daki sivillere destek amacıyla düzenlenen dostluk maçında oynadı.

    Uzun bir aradan sonra yeşil sahada boy gösteren Hollandalı yıldız futbolcu, aldığüı kilolarıyla sevenlerini üzdü.

    Ukrayna ya destek maçında oynayan Sneijder, görünüşüyle şaşırttı #1

    Ukrayna ya destek maçında oynayan Sneijder, görünüşüyle şaşırttı #2


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