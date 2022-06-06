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    Ukrayna'yı yenen Galler yeniden Dünya Kupası'nda

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Galler, Ukrayna'yı 1-0 yenerek, Katar'daki Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
    • 06.06.2022 - 00:09
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    Ukrayna'yı yenen Galler yeniden Dünya Kupası'nda

    Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle ertelendikten sonra bugün gerçekleştirilen play-off turu finali, Galler'in başkentindeki Cardiff Şehir Stadyumu'nda oynandı.

    Yarmolenko'nun kendi kalesine golü, Galler'i sevindirdi

    Galler'in galibiyet golü, Gareth Bale'in 34. dakikada kullandığı serbest vuruşta, Ukrayna kaptanı Andriy Yarmolenko'nun kafasıyla topa müdahalesi sonrası kalesine attığı gol ile geldi.

    Ukrayna yı yenen Galler yeniden Dünya Kupası nda #1

    64 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'ndalar

    AA'nın haberine göre; Galler, 1958'den bu yana ilk kez FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

    Ukrayna yı yenen Galler yeniden Dünya Kupası nda #2

    Galler, Katar'ın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda İngiltere, ABD ve İran'ın yer aldığı B Grubu'nda mücadele edecek.

    Ukrayna yı yenen Galler yeniden Dünya Kupası nda #3

    Ukrayna yı yenen Galler yeniden Dünya Kupası nda #4

    Ukrayna yı yenen Galler yeniden Dünya Kupası nda #5

    Ukrayna yı yenen Galler yeniden Dünya Kupası nda #6


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