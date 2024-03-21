Uli Hoeness: Bayern Münih, Real Madrid ve Liverpool, Xabi Alonso için çalışıyor Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, kulüplerinin yanı sıra Real Madrid ve Liverpool'un teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'yu getirmeye çalıştığını söyledi.

AA & Ensonhaber

Bundesliga'da bu sezon istediği sonuçları alamayan Bayern Münih'te onursal başkan Uli Hoeness, çarpıcı bir açıklama yaptı.

Hoeness, kendileriyle birlikte Real Madrid ve Liverpool'un takımlarının başına Xabi Alonso'yu getirmek istediklerini belirtti.

Alman basınına konuşan Hoeness, şu ifadeleri kullandı:

Alonso, büyük bir takımda teknik direktörlük yapabileceğini kanıtladı. Bayern Münih, Real Madrid ve Liverpool gibi kulüpler bunun üzerinde çalışıyor.

Sezona damgasını vurdu

Bu sezon Bayer Leverkusen'in başında gösterdiği performansla adından söz ettiren Xabi Alonso'nun, kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bundesliga'da Bayern Münih'in 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.

Tuchel ve Klopp takımdan ayrılacak

Bayern Münih'te Thomas Tuchel, Liverpool'da ise Jurgen Klopp sezon sonunda görevlerinden ayrılacak.

Real Madrid ise Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzatmıştı.