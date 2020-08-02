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    Umtiti, Barcelona'da kalmak istiyor

    Barcelona'nın stoper oyuncusu Samuel Umtiti, bu yaz Katalan ekibinden ayrılmak istemiyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2020 - 17:46
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    Umtiti, Barcelona'da kalmak istiyor

    Barcelona ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunan Fransız savunma oyuncusu Samuel Umtiti, gelecek sezon kulüpte kalıp yeniden ilk 11'de kendine yer bulmak istiyor.

    Umtiti son dönemde üst üste yaşadığı sakatlıklar sonrası kulüpteki yerini kaybetti. Barcelona'da Umtiti yerine vatandaşı Clement Lenglet ve deneyimli isim Pique maçların çoğunda stoper tandemini oluşturdu.

    Barcelona ise, Fransız savunmacının maaşından kurtulmanın hesaplarını yapıyor. 26 yaşındaki Samuel Umtiti, geçtiğimiz sezon takımı ile 18 resmi maça çıktı.

    Umtiti, Barcelona'da kalmak istiyor #1

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