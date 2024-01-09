Unutulmaz futbolcu Ronaldinho'nun yeni tarzı şaşırttı Futbolun efsane isimlerinden Brezilyalı yıldız Ronaldinho paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. 43 yaşındaki eski yıldızın yeni tarzını görenler tanıyamadı.

ensonhaber.com

Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Ronaldinho, geçtiğimiz yıllarda sahte pasaport olayıyla gündeme gelmiş; polisler tarafından yakalanan Brezilyalı isim, bir ay hapishanede kalmış, 4 ay da bir otelde ev hapsine hüküm giymişti.

Bu olayın ardından iflas ettiği yönündeki haberlerle de gündeme gelen Ronaldinho, son olarak sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla görenleri şaşkına çevirdi.

Paylaşımında yeni tarzıyla dikkat çeken unutulmaz futbolcunun son halini görenler tanıyamadı.

İşte o paylaşım: