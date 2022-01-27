Uruguaylı futbolcu maça giderken tutuklandı

Bonservisi İtalyan ekibi Sassuolo'da bulunan, kiralık olarak Penarol forması giyen Nicolas Schiappacasse hazırlık maçına giderken tutuklandı.

Uruguay'da ülkenin iki köklü kulübü Penarol ile Nacional hazırlık maçında karşılaşırken mücadeleden birkaç saat önce Penarol'un bir futbolcusu polis tarafından gözaltına alındı.

El Observador gazetesinde yer alan habere göre 23 yaşındaki Nicolas Schiappacasse hazırlık maçında forma giymeyecekti ancak maçı izlemeye gidiyordu. Bu esnada rutin polis kontrolüne takılan futbolcunun üzerinde silah çıktı.

Silahı saklarken yakalanan Nicolas Schiappacasse'nin aracında 8 adet mermi de ele geçirildi. Öte yandan seyahatte yalnız olmayan futbolcunun yanındakilerden birinin uyuşturucu tacirliğinden sabıkalı olduğu öğrenildi.

Oyuncu üzerinde bulunan silahı maç için stadyumda bulunacak birine vereceğini itiraf etti.

Polis tarafından gözaltına alınan futbolcunun 6 yıla kadar hapis cezası alabileceği konuşuluyor.

ATLETICO’DAN AYRILMIŞTI

Futbola Uruguay'da başlayan Schiappacasse, 2016 yazında 17 yaşındayken 1.5 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu.

Atletico Madrid'de bulunduğu süre boyunca Rayo Majadahonda, Parma ve Famalicao'ya kiralandı.

2020 yazında Atletico Madrid'den ayrılan oyuncu Serie A ekibi Sassuolo'ya transfer olurken geçtiğimiz Ağustos ayında Penarol'e kiralanmıştı.