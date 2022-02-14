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    Uygunsuz fotoğraf paylaşınca Messi engeli bastı

    Uygunsuz fotoğraf paylaşınca Messi engeli bastı

    Arjantinli ünlü şarkıcı Lali Esposito, Messi’yi Instagram’da “yakın arkadaşlar” listesine alıp, erotik fotoğraflarını görmesine izin verince engellendi.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 15:12
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    Arjantinli ünlü şarkıcı Lali Esposito, İspanyol kanallarına verdiği bir röportajda Lionel Messi tarafından Instagram takip listesinden çıkarıldığını ve oldukça utandığını söyledi.

    Ünlü şarkıcı, Lionel Messi’yi Instagram’da “yakın arkadaşlar” listesine aldığını ve herkese göstermediği fotoğrafları görmesine izin verdiğini söyledi.

    Uygunsuz fotoğraf paylaşınca Messi engeli bastı #1

    “MESSI GÖRÜNCE TAKİPTEN ÇIKTI”

    Lali Esposito, “Herkesle paylaşmak istemediğim şeyler oluyor. Mesela bazen saçma sapan şakalar paylaşıyorum. Bazı insanları rahatsız edebilecek şeyler oluyor. Bir gün arkadaşlarımla beraber erotik bir fotoğraf paylaştım. Messi’nin de paylaşımı gördüğünü fark ettim. Tekrar kontrol ettiğimde, Messi takipten çıkmıştı. Onu çok seviyorum ve maçlarını takip ediyorum. Lütfen beni takip etmemezlik yapma.” dedi.

    Sosyal medyada, “Aile babası” yorumları yapıldı.

    Arjantinli şarkıcı Lali Esposito'nun Instagram'da 10 milyon takipçisi bulunuyor.

    Uygunsuz fotoğraf paylaşınca Messi engeli bastı #2

    Uygunsuz fotoğraf paylaşınca Messi engeli bastı #3

    Uygunsuz fotoğraf paylaşınca Messi engeli bastı #4


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