Vagner Love gollerine devam ediyor

Kazakistan'ın Kairat Almaty takımında forma giyen 36 yaşındaki Vagner Love, ligde oynadığı 13 maçta 7 gol atıp 7 de asist yaptı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vagner Love, ilerleyen yaşına rağmen gollerini sıralamaya devam ediyor.

Kartal ile yollarını ayırdıktan sonra önce ülkesinin Corinthians ekibine giden Brezilyalı oyuncu, buradan Kazakistan’ın yolunu tutmuştu.

7 GOL 7 ASİST

Kairat Almaty takımında başarılı bir performans sergileyen 36 yaşındaki futbolcu, ligde forma giydiği 13 maçta 7 gol 7 asistlik bir performansa imzasını attı.

Takımının zirvede olduğu Kazakistan liginde deneyimli forvet, en yüksek skor ortalamasına ulaşan isim oldu.

EN İYİ FORVET SEÇİLDİ

Kazakistan Ligi tarafından gerçekleştirilen bir anket çalışması da Vagner Love’ı ligin en iyi golcüsü ilan etti.

Ligdeki en iyi santrforu, teknik direktörler ve futbolcular oyladılar. Vagner Love’un ilk sırayı aldığı ankette, takım arkadaşı Aimbetov ikinci, Kaysar takımının Gürcü golcüsü Elguja Lobjanidze üçüncü oldu.