Euro
9.1174
0.59%
Dolar
7.4131
0.4%
Altın
450.9
0.32%
Borsa
1.474
-0.4%
Bitcoin
215.499
5.27%
EXEN Coin
10.78
-0.09%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Vagner Love gollerine devam ediyor

    Kazakistan'ın Kairat Almaty takımında forma giyen 36 yaşındaki Vagner Love, ligde oynadığı 13 maçta 7 gol atıp 7 de asist yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2020 - 13:44
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 16:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Vagner Love gollerine devam ediyor

    Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vagner Love, ilerleyen yaşına rağmen gollerini sıralamaya devam ediyor.

    Kartal ile yollarını ayırdıktan sonra önce ülkesinin Corinthians ekibine giden Brezilyalı oyuncu, buradan Kazakistan’ın yolunu tutmuştu.

    7 GOL 7 ASİST

    Kairat Almaty takımında başarılı bir performans sergileyen 36 yaşındaki futbolcu, ligde forma giydiği 13 maçta 7 gol 7 asistlik bir performansa imzasını attı.

    Takımının zirvede olduğu Kazakistan liginde deneyimli forvet, en yüksek skor ortalamasına ulaşan isim oldu.

    Vagner Love gollerine devam ediyor #1

    EN İYİ FORVET SEÇİLDİ

    Kazakistan Ligi tarafından gerçekleştirilen bir anket çalışması da Vagner Love’ı ligin en iyi golcüsü ilan etti.

    Ligdeki en iyi santrforu, teknik direktörler ve futbolcular oyladılar. Vagner Love’un ilk sırayı aldığı ankette, takım arkadaşı Aimbetov ikinci, Kaysar takımının Gürcü golcüsü Elguja Lobjanidze üçüncü oldu.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir