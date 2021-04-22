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    Valencia, Mourinho ile temasa geçti

    Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun İspanya'ya geri döneceği konuşuluyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2021 - 16:53
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    Valencia, Mourinho ile temasa geçti

    Tottenham'dan kovulan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oluyor.

    İngiliz basınının iddiasına göre, 58 yaşındaki teknik adamın yeni durağı İspanya'nın önde gelen takımlarından Valencia olacak.

    “VALENCIA’NIN SAHİBİ MENDES’LE TEMAS KURDU”

    İngiliz basınının İspanyol internet sitesi Todofichajes.com'a dayandırdığı habere göre Valencia'nın sahibi Peter Lim, Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes ile temas kurdu. Futbola ara vermeyi düşünmeyen Jose Mourinho'nun İspanya'ya geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

    Mourinho, 2010-2013 yılları arasında İspanya'da Real Madrid'i çalıştırmıştı.

    Valencia, Mourinho ile temasa geçti #1

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