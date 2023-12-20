Valencia, Rayo Vallecano'yu mağlup etti Valencia, La Liga'nın 18. haftasında konuk olduğu Rayo Vallecano'yu 1-0'lık skorla geçti.

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İspanya La Liga'nın 18. haftasında Rayo Vallecano, Valencia'yı ağırladı.

Konuk ekip karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

61. dakikada Sergi Canos'un galibiyet golünü attığı Valencia'da Thierry Correira, 90. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Cenk Özkacar oynamadı

Valencia'da milli futbolcumuz Cenk Özkacar karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından 23 puana yükselen Valencia ligdeki bir sonraki maçında Villarreal'i konuk edecek.

20 puanda kalan Rayo Vallecano ise Getafe deplasmanına gidecek.