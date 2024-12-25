Valencia, teknik direktörlüğe Carlos Corberan'ı getirdi

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Valencia'da teknik direktörlük görevine Carlos Corberan getirildi.
Valencia Kulübü'nden yapılan açıklamada, 41 yaşındaki İspanyol teknik adamla 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
SÖZLEŞME FESİH BEDELİ ÖDENECEK
Carlos Corberan için son olarak görev yaptığı İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion'a sözleşme fesih bedeli ödeneceği ifade edildi.
CORBERAN'IN KARİYERİ
Corberan, 23 yaşında ülkesinde başladığı antrenörlük kariyerinde Suudi Arabistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İngiltere'de çalıştı.
Bir dönem Leeds United'da dünyaca ünlü Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa'nın yardımcılığını üstlenen Corberan, West Bromwich Albion'dan önce Huddersfield Town ve Olympiakos'ta görev yaptı.
BARAJA DÖNEMİ SONA ERMİŞTİ
Bu sezon LaLiga'da oynadığı 17 maçta sadece 2 galibiyet alan Valencia'da teknik direktör Ruben Baraja ile yollar ayrılmıştı.
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