Dolar
7.2367
-1.3764%
Euro
8.5334
-0.9552%
Altın
1948.61
-3.8943%
Borsa
1109.14
3.1259%
G. Altın
455.044
-4.8918%
Bitcoin
84346.66
-3.1608%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Valencia'da 2 kişide koronavirüs çıktı

    İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia'da, iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 15:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Valencia'da 2 kişide koronavirüs çıktı

    Valencia Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolcular ve teknik heyete yapılan testler sonucu iki kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

    Valencia da 2 kişide koronavirüs çıktı #1

    EVLERİNDE KARANTİNAYA ALINDILAR

    Bu isimlerin evlerinde karantinaya alındığı ve sağlık otoritelerine bilgi verildiği kaydedildi. İspanya'da bugüne kadar 370 bin 60 kişi koronavirüse yakalanırken, 28 bin 576 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

    Görüş Bildir