Valencia'da 2 kişide koronavirüs çıktı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia'da, iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Valencia Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolcular ve teknik heyete yapılan testler sonucu iki kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

EVLERİNDE KARANTİNAYA ALINDILAR

Bu isimlerin evlerinde karantinaya alındığı ve sağlık otoritelerine bilgi verildiği kaydedildi. İspanya'da bugüne kadar 370 bin 60 kişi koronavirüse yakalanırken, 28 bin 576 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.