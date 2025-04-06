Valencia'ya yenilen Real Madrid şampiyonluk yarışında yaralandı

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İspanya La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid, Valencia'yı ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Valencia'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Mouctar Diakhaby ile 90+5. dakikada Hugo Duro attı.

Real Madrid'in sayısını 11. dakikadaki penaltı atışından yararlanamayan Vinicius Junior, 55. dakikada kaydetti.

ARDA SON DAKİKALARDA OYUNA GİRDİ

Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya 85. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla 34 puana yükselen Valencia, ligdeki bir sonraki maçında Sevilla'yı konuk edecek.

63 puanda kalan Real Madrid ise Deportivo Alaves deplasmanına gidecek.