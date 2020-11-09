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    Valentino Lazaro, Leverkusen'e inanılmaz bir gol attı

    Valentino Lazaro, Leverkusen'e inanılmaz bir gol attı

    Valentino Lazaro, Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach maçında inanılmaz bir gole imza attı. Avusturyalı futbolcunun, Puskas Ödülü'nü (yılın golü ödülü) alması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 09:01
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 09:09
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    Bundesliga'nın 7. haftasında Bayer Leverkusen ile Borussia Mönchengladbach takımları karşı karşıya geldi.

    Leverkusen'in 4-3'lük üstünlüğüyle sona eren mücadelede son yılların en güzel gollerinden birisi atıldı.

    Valentino Lazaro, Leverkusen e inanılmaz bir gol attı #1

    PUSKAS ÖDÜLÜ'NÜ ALABİLİR

    Valentino Lazaro, sağ kanattan gelen topa öyle şık bir vuruş yaptı ki, kaleci dahil herkes şaşırdı.

    Gol hakkında sosyal medyada yorum yapan birçok futbolsever, Puskas Ödülü'nün Avusturyalı futbolcuya verilmesi gerektiğini düşünüyor.

    İşte o güzel gol:

    Lazaro, Leverkusen'e inanılmaz bir gol attı - İZLE

    Valentino Lazaro, Leverkusen e inanılmaz bir gol attı #2

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