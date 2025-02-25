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AA & Ensonhaber

İngiltere Championship kulübü Blackburn Rovers, Valerien Ismael'i yeni teknik direktör olarak göreve getirdiğini açıkladı. 49 yaşındaki Fransız teknik adamla, 2028 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzalandı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Blackburn Rovers'tan yapılan açıklamada, "Valerien Ismael'in kulübümüzün yeni teknik direktörü olarak atanmasını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Fransız çalıştırıcı, Haziran 2028'e kadar sürecek sözleşme imzaladı ve ilk maçında Ewood Park’ta takımının başında olacak" denildi.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ismael, son olarak Watford'u çalıştırmış ve 40 maçta 1.20 puan ortalaması yakalamıştı. Türk futbolu deneyimi de olan Ismael, 2022-23 sezonunda Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak görev yapmış, 18 resmi maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1.72 puan ortalaması tutturmuştu.