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    Van Basten: Ronaldo daha iyi diyenler futboldan anlamıyor

    Van Basten: Ronaldo daha iyi diyenler futboldan anlamıyor

    Hollandalı eski futbolcu Marco van Basten, Lionel Messi'nin Cristiano Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu olduğunu söyledi.
    • 18.06.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 17:58
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    Hollandalı efsane futbolcu Marco van Basten, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo karşılaştırmasının yanlış olduğunu söyledi.

    Efsane oyuncu yaptığı açıklamada, "Cristiano harika bir oyuncu ama onun Messi'den daha iyi olduğunu söyleyenler futboldan anlamıyorlar ya da bunu samimiyetle söylemiyorlar." dedi.

    Van Basten: Ronaldo daha iyi diyenler futboldan anlamıyor #1

    "Messi taklit edilemez"

    Messi'nin eşsiz bir futbolcu olduğunu söyleyen Basten, "Messi eşsiz bir futbolcu. Taklit veya tekrar edilemez. Onun gibi bir oyuncu 100 yılda bir gelir." ifadelerini kullandı.

    Kariyerlerinin sonlarındalar

    Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla geçtiğimiz sezon çıktığı 38 maçta 24 gol ve 3 asist yaparken, Barcelona'daki mali sıkıntılar sebebiyle Katalan devinden ayrılmak zorunda kalan ve Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi, çıktığı 34 maçta 11 gol ve 14 asist yapma başarısı gösterdi.

    Van Basten: Ronaldo daha iyi diyenler futboldan anlamıyor #2


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