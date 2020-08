Van der Vaart: Sergio Ramos dünyanın en iyisi

Eski futbolcu Rafael van der Vaart, Sergio Ramos'un dünyanın en iyi savunma oyuncusu olduğunu ifade etti.

2018 yılında futbolu bırakan Hollandalı efsane isim Rafael van der Vaart, Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos hakkında açıklamalarda bulundu.

"SERGIO, İNANILMAZ BİR MAKİNE"

Sergio Ramos ile birlikte oynadığı dönemi anlatan Vaart, "Benim için Ramos, dünyanın en iyi savunma oyuncusu. Real Madrid'de oynadığım dönemlerde 21 ya da 22 yaşlarındaydı ve enerji doluydu. Serbest vuruşlar, köşe vuruşları, her yerde bulunmak istiyordu. Şimdi her şey daha farklı. Dikkati ve odaklanmayı öğrendi. Her zaman kazanmaya odaklıdır ve hedefine ulaşmak için tüm yeteneklerini kullanır. Sergio, güçlü yönlerini biliyor. Bu yüzden Real Madrid'in en önemli oyuncularından birisi oldu. Vücudu inanılmaz, o bir makine." ifadelerini kullandı.

"6 YIL DAHA OYNAR"

İspanyol stoperin 6 yıl daha oynayabileceğini savunan Rafael van der Vaart, "Geçtiğimiz günlerde bir maçını izledim ve kendi kendime, "Kaç yaşında? 34 mü?" diye sordum. Ben, onun 6 yıl daha oynayabileceğine inanıyorum. Sergio Ramos'a saygı duyuyorum." şeklinde konuştu.