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    Van Dijk, EURO 2020'de forma giyemeyecek

    Hollandalı futbolcu Van Dijk, EURO 2020'de forma giyemeyeceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2021 - 13:49
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    Van Dijk, EURO 2020'de forma giyemeyecek

    Virgil van Dijk, Ekim ayında Everton ile oynanan maçta dizinden sakatlanırken; sezonun geri kalan bölümünde takımı Liverpool'u yalnız bıraktı.

    Hollandalı oyuncu, Avrupa Şampiyonası'nda da oynayamayacağını açıkladı. Kulüp internet sitesine konuşan 29 yaşındaki defans oyuncusu, "Son bölümde Avrupa Şampiyonası'nda olup olmayacağımla ilgili bir karar vermem gerekiyordu.

    Her şey bir yana, fiziksel olarak Avrupa Şampiyonası'nda olmamanın doğru olacağına karar verdim. Bu dönemde rehabitasyonumu tamamlayacağım" diye konuştu.

    Van Dijk, EURO 2020 de forma giyemeyecek #1

    “ZOR BİR KARAR”

    Gelecek sezona hazırlanmak için tüm konsantrasyonunun vereceğini kaydeden Hollandalı oyuncu, "Bu gerçekçi bir hedef ve bunun için çalışacağım. Avrupa Şampiyonası'nda yer alamamaktan ve ülkemi temsil edememekten dolayı çok üzgünüm. Zor bir karar; ancak olayları kabul etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    Van Dijk, EURO 2020 de forma giyemeyecek #2

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