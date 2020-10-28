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    Van Dijk'ı sakatlayan Jordan Pickford ölüm tehditleri alıyor

    Van Dijk'ı sakatlayan Jordan Pickford ölüm tehditleri alıyor

    Everton-Liverpool maçında Van Dijk'ın sakatlanmasına neden olan kaleci Jordan Pickford, ölüm tehditleri aldığı için özel koruma tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 09:13
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 09:28
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    Everton ile Liverpool arasında oynanan ve 2-2 sona eren Merseyside derbisinde talihsiz bir olay yaşanmış ve kaleci Jordan Pickford ile çarpışan Hollandalı stoper Van Dijk'in çapraz bağları kopmuştu.

    Daily Mail'in haberine göre; Van Dijk'ın sakatlanmasına neden olan Pickfor, holiganlar tarafından ölümle tehdit ediliyor.

    KORUMALAR EŞLİĞİNDE GEZİYOR

    Tecrübeli kalecinin çoğalan tehditler nedeniyle kendisini ve ailesini korumak için özel korumalar tuttuğu belirtildi.

    Bir süre korumalar eşliğinde günlük hayatını geçireceği ve bu durumun ne kadar süreceğinin bilinmediği kaydedildi.

    Van Dijk ı sakatlayan Jordan Pickford ölüm tehditleri alıyor #1

    ÇAPRAZ BAĞLARI KOPMUŞTU

    Everton'un file bekçisi Jordan Pickford ile Virgil Van Dijk, geçen hafta oynanan derbinin 10. dakikasında talihsiz bir pozisyon yaşamış ve Liverpool'un Hollandalı stoperinin ön çapraz bağları kopmuştu.

    Pozisyon öncesinde ofsayt kararı çıkması sebebiyle Pickford sebep olduğu hareket ile ilgili herhangi bir ceza almamıştı.

    Virgin Van Dijk'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmasının muhtemel olduğu konuşuluyor.

    Van Dijk ı sakatlayan Jordan Pickford ölüm tehditleri alıyor #2

    Van Dijk ı sakatlayan Jordan Pickford ölüm tehditleri alıyor #3

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