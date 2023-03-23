VAR olmayan maçta telefonla karar alan hakem görevinden ihraç edildi Mısır 2. Ligi'nde hakem VAR olmamasına rağmen bir taraftarın telefonunu kullanarak karar aldı ve hakemliği yandı.

Mısır 2. Ligi sahalarda nadir karşılaşılacak bir olaya sahne oldu.

Suez SC ile Al-Nasr arasındaki maçta hakem ilginç bir karara imza attı. Hakem Mohamed Farouk ve ekibi karşılaşmada taraftarın cep telefonundan 90. dakikada gelen ve skoru 2-2 yapan golü inceledi.

İlk olarak gol kararı verilen pozisyon için taraftar telefonundan izlenen görüntü sonrası hakem Farouk, golü iptal etti.

Hakemlikten men edildi

Elle oynama gerekçesiyle iptal edilen gol sonrası gol iptal oldu ve kısa süre içinde Suez skoru 3-1'e getirerek maçı kazandı. Al-Nasr ekibi yaşananları protesto etti.

Mısır Futbol Federasyonu yaşanan olay üzerine VAR olmayan maçta telefon kullanan hakem Farouk'a süresiz olarak maç vermeme kararı aldı.