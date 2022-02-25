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    Vasyl Kravets: Savaşa gidip halkıma yardım etmek istiyorum

    Vasyl Kravets: Savaşa gidip halkıma yardım etmek istiyorum

    İspanya'da top koşturan Ukraynalı futbolcu Vasyl Kravets, halkına yardım etmek için savaşmaya hazır olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 13:31
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    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekata tepkiler büyürken Ukraynalı sporculardan da savaşa dair açıklamalar gelmeye devam ediyor.

    Ukrayna'nın futbol efsanesi Andriy Shevchenko'dan Manchester City'nin genç yıldızı Zinchenko'ya kadar birçok Ukraynalı futbolcu Rusya'ya tepki gösterirken, İspanyol ekiplerinden Sporting Gijon'da top koşturan Vasly Kravets'ten de konuyla ilgili değerlendirme geldi.

    Marca'ya konuşan 24 yaşındaki genç sol bek, Ukrayna'daki ailesinin güvenliğinden endişe ettiğini, ülkesini savunmak için savaşa hazır olduğunu söyledi.

    Vasyl Kravets: Savaşa gidip halkıma yardım etmek istiyorum #1

    "SAVAŞA GİTMEK İSTİYORUM"

    "Savaşa gitmek istiyorum. Halkıma yardım etmek istiyorum. Çok zor durumdayız. Sivil insanları hastanelerde öldürüyorlar. Rusya'yı suçlamıyorum ama her şeyin sorumlusu Putin. Kimseyle savaşmak istemiyoruz. Barış içinde yaşamak istiyoruz

    Ailem evden ayrılamıyor. Onlarla her saat konuşuyorum. Oraya gidemiyorum. Ben bir futbolcuyum, nasıl ateş edilir bilmiyorum ama Ukrayna'nın bana ihtiyacı olursa çekinmeden gideceğim."

    Vasyl Kravets: Savaşa gidip halkıma yardım etmek istiyorum #2


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