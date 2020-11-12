Vedat Muriç: Alıştıkça goller gelecek

Fenerbahçe'den yüksek bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, ilk 7 maçında golle tanışamadı. Tecrübeli golcü, yakında gollerine devam edeceğine inandığını ifade etti.

Serie A ekiplerinden Lazio'nun forveti Ciro Immobile'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından ilk 11'de forma şansı bulmaya başlayan Vedat Muriç, gol pozisyonlarındaki etkisiz görüntüsü ile İtalyan basını ve Lazio taraftarının eleştirisini toplamıştı.

Kosova ile Arnavutluk arasında oynanan hazırlık maçında gol atan Vedat Muriç, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.





"HER GÜN DAHA İYİ OLUYORUM"

Milli takımı özlediğini söyleyen Muriç, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Milli takım formasını çok özlemiştim. Buraya her dönüşümde heyecanlanıyorum. Fiziksel ve psikolojik olarak daha iyiye gidiyorum ve gelecek maçlarda en iyi Vedat'ı sergileyeceğim." dedi.

"GOLLERİM GELECEK"

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Muriç, yeni kulübüyle ilgili konuşurken, "Psikolojik olarak 1-2 ay zorluk yaşadım. Oradaki baskıdan dolayı değildi, sakatlığım vardı. Ardından koronavirüs geldi. Fenerbahçe ve Lazio'da hazırlık dönemlerini kaçırdım. Şu anda her gün daha iyi hissediyorum. İtalya'ya alışmam, dilini öğrenmem, daha önce alıştığımdan tamamen farklı ve yeni bir kültüre uyum sağlamam gerekiyor. Sadece zamana ihtiyacım var. Lazio'da goller atamadım ama inanıyorum ki alıştıkça goller de gelecek." sözlerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de gösterdiği 17 gol 7 asistlik performansla 17.5 milyon euro bedelle Lazio'ya transfer olan Muriç, yeni kulübünde oynadığı 7 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.



