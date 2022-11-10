Vedat Muriç, Atletico Madrid'i yıktı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriç, İspanya'da iyi bir performans gösteriyor. Golcü oyuncu Atletico Madrid'i 1-0 yendikleri maçta tek golü atan isim olurken gol sayısını da 8'e yükseltti.

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Atletico Madrid, Mallorca deplasmanına konuk oldu.

Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda kazanan 1-0'lık skorla Mallorca oldu.

Maçın 16. dakikasında Vedat Muriç'in golüyle öne geçen Mallorca, sonrasında Atletico'nun ataklarını kesme konusunda başarılı işler yaptı.





12 maçta 8 gol attı

Özellikle Mallorca kalecisi Rajkovic, kalesine gelen 5 şutu savuşturmayı başarırken Atletico Madrid yüzde 70'lere ulaşan topla oynama oranları yakalamasına rağmen aradığı golü bulamadı ve mağlubiyete razı oldu.

Kosovalı golcü Vedat Muriç, bu sezon çıktığı 12 maçta 8 gole ulaşarak hem takımını galibiyete taşıdı, hem de formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.



