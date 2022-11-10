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    Vedat Muriç, Atletico Madrid'i yıktı

    Vedat Muriç, Atletico Madrid'i yıktı

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriç, İspanya'da iyi bir performans gösteriyor. Golcü oyuncu Atletico Madrid'i 1-0 yendikleri maçta tek golü atan isim olurken gol sayısını da 8'e yükseltti.
    • 10.11.2022 - 09:14
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    İspanya La Liga'nın 14. haftasında Atletico Madrid, Mallorca deplasmanına konuk oldu.

    Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda kazanan 1-0'lık skorla Mallorca oldu.

    Maçın 16. dakikasında Vedat Muriç'in golüyle öne geçen Mallorca, sonrasında Atletico'nun ataklarını kesme konusunda başarılı işler yaptı.

    Vedat Muriç, Atletico Madrid i yıktı #1

    12 maçta 8 gol attı

    Özellikle Mallorca kalecisi Rajkovic, kalesine gelen 5 şutu savuşturmayı başarırken Atletico Madrid yüzde 70'lere ulaşan topla oynama oranları yakalamasına rağmen aradığı golü bulamadı ve mağlubiyete razı oldu.

    Kosovalı golcü Vedat Muriç, bu sezon çıktığı 12 maçta 8 gole ulaşarak hem takımını galibiyete taşıdı, hem de formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.

    Vedat Muriç, Atletico Madrid i yıktı #2


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