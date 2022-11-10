- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Vedat Muriç, Atletico Madrid'i yıktı
Vedat Muriç, Atletico Madrid'i yıktı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriç, İspanya'da iyi bir performans gösteriyor. Golcü oyuncu Atletico Madrid'i 1-0 yendikleri maçta tek golü atan isim olurken gol sayısını da 8'e yükseltti.
- 10.11.2022 - 09:14
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Atletico Madrid, Mallorca deplasmanına konuk oldu.
Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda kazanan 1-0'lık skorla Mallorca oldu.
Maçın 16. dakikasında Vedat Muriç'in golüyle öne geçen Mallorca, sonrasında Atletico'nun ataklarını kesme konusunda başarılı işler yaptı.
12 maçta 8 gol attı
Özellikle Mallorca kalecisi Rajkovic, kalesine gelen 5 şutu savuşturmayı başarırken Atletico Madrid yüzde 70'lere ulaşan topla oynama oranları yakalamasına rağmen aradığı golü bulamadı ve mağlubiyete razı oldu.
Kosovalı golcü Vedat Muriç, bu sezon çıktığı 12 maçta 8 gole ulaşarak hem takımını galibiyete taşıdı, hem de formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.