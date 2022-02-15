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    Vedat Muriç, İspanya basınında manşetlerde

    Vedat Muriç, İspanya basınında manşetlerde

    La Liga ekiplerinden Mallorca'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriç, gösterdiği performansla İspanya basınında övgüler aldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 18:25
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 18:46
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    İtalya Serie A ekibi Lazio'dan Mallorca'ya transfer olan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriç, gösterdiği performansla futbolseverlerin dikkatini çekti.

    Kosovalı golcü takımının Athletic Bilbao'yu 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada oynadığı futbolla ön plana çıkarken iki asist yaptı.

    Geçtiğimiz hafta Cadiz'i mağlup eden Mallorca, Athletic Bilbao'yu da mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. İspanya basını Vedat Muriç'e övgüler yağdırdı.

    "KUBO VE VEDAT, ATHLETIC'İ DURDURDU"

    AS Gazetesi, "Kubo ve Muriç, Athletic'i durdurdu" başlığını kullandı. Haberin detayında ise Muriqi ile ilgili "Mallorca'nın en iyi transferi. İspanya'ya ayak bastığından beri üst üste ikinci kez mükemmel oynadı." ifadeleri kullanıldı.

    Vedat Muriç, İspanya basınında manşetlerde #1

    "RESİTAL SUNDU"

    Marca Gazetesi de Vedat Muriqi'nin performansına övgüler yağdırdı. "Mallorca, Muriqi ile Athletic'i fethetti" başlığı kullanılan haberin detayında "Mallorca yine Vedat Muriç'in ön plana çıktığı bir karşılaşmadan galip ayrıldı. Kosovalı forvet sayesinde yine rakip kalede bol pozisyon üretildi. Muriç'in gelişi Mallorca Teknik Direktörü Luis García Plaza için 'Balzamik' etkisi yarattı. Athletic Bilbalo zaferinde takımının temel taşlarından biriydi. Yaptığı asistlerle adeta resital sundu." ifadeleri kullanıldı.

    Vedat Muriç, İspanya basınında manşetlerde #2

    MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

    Mundo Deportivo ise "Mallorca'nın gidecek yolu var ama Athletic Bilbalo karşısında elde edilen zafer gelecek adına umut verici. Japon yıldız Kubo, Vedat Muriç ile farklı bir seviyeye geldi." denildi.

    Ayrıca Mundo Deportivo Gazetesi, Mallorca adına maçın en iyi oyuncusunu Vedat Muriç olarak seçti.

    El Pais ise "Athletic Bilbao baskıdan bir türlü çıkamadı. Vedat Muriç büyük korkuya sebebiyet verdi. Her topla buluştupunda Athletic defansını zor durumda bıraktı." ifadelerini kullandı.

    Vedat Muriç, İspanya basınında manşetlerde #3

    KOSOVA'DA DA GÜNDEM VEDAT MURİÇ

    İspanyol basının yanı sıra Kosova'da da Muriqi konuşuldu. Kosova Sot "Mallorca'nın galibiyetinde yine Vedat Muriç parladı" başlığını kullandı. Haberde ise "Mallorca'nın Athletic Bilbao'yu 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada asist yapan Vedat Muriç takımının galibiyetinde büyük rol oynadı." denildi.

    Koha Ditore ise "Mallorca'nın galibiyetinde Muriç'ten 2 asist birden" başlığını kullandı. Haberin detayında ise "Kosovalı golcü Vedat Muriç, takımının 3-2'lik galibiyetinde yaptığı 2 asistle yıldızlaştı." ifadeleri kullanıldı.

    Vedat Muriç, İspanya basınında manşetlerde #4


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