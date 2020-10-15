Vedat Muriç: Lazio kadar büyük olmak istiyorum

Lazio'ya 20 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Vedat Muriç, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Muriç, "Lazio'nun Ibrahimovic'i değil, Lazio'nun Muriç'i olacağım" dedi.

Serie A ekiplerinden Lazio, Fenerbahçe'den transfer ettikleri Vedat Muriç'i koronavirüsü atlatmasının ardından basın karşısına çıkardı.

Basın toplantısında konuşan Kosovalı golcü, kendisinin "Kosova'nın Ibrahimovic'i" olarak tanıtılmasına cevap verdi ve, "Ben Lazio'nun Ibrahimovic'i değil, Lazio'nun Vedat Muriç'i olacağım." cevabını verdi.

İşte Muriç'in sözleri...

Türkiye'de attığı gollerin kendisi üzerinde bir baskı oluşturmadığını söyleyen Vedat, "Her maçta ve idmanda elimden gelen her şeyi yapacağım. İtalya'nın en önemli takımlarından birine geldim. Kulübüm kadar büyük olmak istiyorum.

Türkiye'de çok gol attım ancak bu benim üzerimde bir baskı oluşturmuyor. Takım oyununu tercih ediyorum ve amacım da takım arkadaşlarıma yardım etmek. İtalya'nın en büyük kulüplerinden birindeyim, Roma'nın en büyük kulübündeyim." dedi.

"BİRÇOK TEKLİF ALDIM"

Lazio'yu tercih etmesindeki en büyük sebebin Sportif Direktör Igli Tare olduğunu söyleyen tecrübeli golcü, "Yaz aylarında birçok teklif aldım ancak oyunumun Lazio ile örtüştüğünü düşündüm. Takımımızın geçen sezon birkaç maçını izledim.

Sportif direktör Tare sayesinde Lazio'ya geldim. Lazio benim için en iyi seçenekti ve burada oynamak aynı zamanda büyük bir onurdu." şeklinde konuştu.

"IMMOBILE İLE OYNAMAK BİR HAYALİN GERÇEKLEŞMESİ OLACAK"

Santrfordaki partneri Immobile hakkında da konuşan Muriç, "Immobile ile birlikte oynamak, bir hayalin gerçekleşmesi olacak. Futbola nasıl başladığını hatırlıyorum ve şimdi Altın Ayakkabı kazanmış biriyle oynayacağım. Ondan çok şey öğreneceğim ve sahada daha çok gol atması için ona yardımcı olacağım.

Lazio taraftarlarından birçok mesaj aldım. Onlara gösterdikleri sevgi için teşekkür ediyorum. Onlar için sahada her şeyimi vereceğim ve bu formayı onurlandıracağım.

Roma derbisi hakkında bilgim var, oynamayı çok isterim. İstanbul'da derbilere çıktım, burada da çıkmak için sabırsızlanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



