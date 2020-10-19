Vedat Muriç, Lazio'daki ilk maçına çıktı

İtalyan basını, Sampdoria'ya 3-0 yenilen Lazio'da ilk maçına çıkan Vedat Muriç'in performansını beğendi.

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Lazio, deplasmanda Sampdoria ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 3-0 yenilen Lazio'da 59. dakikada oyuna giren Vedat Muriç, kalan kısa sürede fileleri havalandıramasa da iyi bir performans sergiledi.

İTALYAN BASINI EN YÜKSEK PUANI VERDİ

İtalyan basını, 31 dakika süre alan Kosovalı golcünün, Lazio adına sahanın en iyisi olduğunu yazdı.

Maç sonu değerlendirmesi yapan gazete, Lazio'da en büyük puanı 6.5 ile Vedat'a verdi.

İtalyanlar haberde, 26 yaşındaki futbolcunun kuvvetli görüntüsüyle dikkat çektiğini ve takımın birinci forveti Ciro Immobile ile büyük bir forma rekabeti içerisinde olduğunu belirtti.

Gazete ayrıca, Vedat Muriç'in bu hareketli oyununu geliştirdiği takdirde bazı maçlarda ilk 11'de sahaya çıkabileceğini de ifade etti.