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Vedat Muriç yine gol attı
Deplasmanda Atalanta'yı 3-1 yenen Lazio'da Kosovalı golcü Vedat Muriç, fileleri havalandırmayı başardı.
- Haber Merkezi
- 01.02.2021 - 10:30
- Güncelleme : 01.02.2021 - 11:03
Serie A'nın 20. haftasında Lazio ile Atalanta takımları karşı karşıya geldi.
Maçın 3. dakikasında Adam Marusic ile öne geçen Lazio'da Joaquin Correa, 51'de farkı ikiye çıkardı. Atalanta, 79'da Mario Pasalic ile skoru 2-1'e getirdi.
80'DE GİRDİ 82'DE ATTI
Maçın 80. dakikasında oyuna giren Vedat Muriçi, 82'de sonucu ilan eden golü kaydetti. Vedat Muriç, Lazio formasıyla gol sayısını ikiye çıkardı.
Ligde üst üste 5. galibiyetini elde eden Lazio, puanını 37'ye yükseltti. Atalanta ise 36 puanda kaldı.