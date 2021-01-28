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    Vedat Muriç'in Lazio'daki ilk golü

    Vedat Muriç'in Lazio'daki ilk golü

    Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, İtalyan ekibindeki ilk golünü Atalanta'ya attı.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2021 - 08:43
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 08:50
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    Geçtiğimiz günlerde Parma ile oynanan maçta fileleri havalandıran Vedat Muriç, federasyon tarafından golün kaleciye yazılması üzerine büyük üzüntü yaşamıştı.

    26 yaşındaki oyuncu, Atalanta ile oynanan İtalya Kupası maçında şeytanın bacağını kırdı.

    Vedat Muriç in Lazio daki ilk golü #1

    İLK GOLÜNÜ KAFAYLA ATTI

    Sol kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Kosovalı santrfor, güzel bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu Vedat'ın Lazio formasıyla attığı ilk gol oldu.

    Muriç, sezon başında 17.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den İtalyan ekibine transfer olmuştu.

    Öte yandan karşılaşmayı 3-2 kazanan Atalanta, yarı finale yükseldi.

    Vedat Muriç in Lazio daki ilk golü #2

    Vedat Muriç in Lazio daki ilk golü #3

    Vedat Muriç'in Parma'ya attığı gol kaleciye yazıldı HABERİ

    Vedat Muriç in Lazio daki ilk golü #4

     

     

     

     

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