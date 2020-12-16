Vedat Muriç'in şanssızlığı: Yine sakatlandı

Kasım ortasında milli takım kampında sakatlanan Vedat Muriç, antrenmanlara başladıktan sonra yine sakatlandı.

Sezon başında Fenerbahçe'den SS Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç'in yakasını şanssızlıklar bırakmıyor.

Lazio'ya transfer olmadan hemen önce sakatlanan Kosovalı oyuncu, hazırlık kampını kaçırmış ve bu nedenle fiziksel olarak takım arkadaşlarından geride kalmıştı. Çok çalışarak bu açığını kapatan Muriç, görev aldığı maçlarda da yavaş yavaş maç kondisyonunu kazanmaya başlamıştı.





YİNE SAKATLANDI

Kosova Milli Takımı'na gidip goller bulan Muriç, kasım ayı ortasında milli takım kampında tekrar sakatlanarak sahalardan uzak kaldı. Geçtiğimiz hafta içerisinde takımla birlikte antrenmanlara başlayan Muriç, maç kadrolarına alınmasa da yavaş yavaş kendini buluyordu.

Benevento ile oynanan maçın kadrosuna da alınmayan Muriç'in antrenmanlarda sakatlandığı ve 1 ay daha sahalardan uzaka kalacağı ortaya çıktı.

Vedat Muriç, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 8 maçta 293 dakika süre aldı ancak gole katkı sağlayamadı.