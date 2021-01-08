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- Vedat Muriç'ten Galatasaray'a olumsuz yanıt
Vedat Muriç'ten Galatasaray'a olumsuz yanıt
- Haber Merkezi
- 08.01.2021 - 14:06
- Güncelleme : 08.01.2021 - 14:24
Galatasaray devre arasında forvet bölgesine hata yapmaksızın nokta atışı bir forvet istiyor.
Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Vedat Muriç'i ikna etmek için iki koldan birden çalışıyor.
Bir yandan Terim'in İtalya'dan yakından tanıdığı menajer Federico Pastorello üzerinden, bir yandan da idari menajer Hakan Balta üzerinden golcü oyuncu ikna edilmeye çalışılıyor. Ancak henüz olumlu dönüş alınamadı.
Muriç, Hakan Balta'ya, İtalya'da kalmak istediğini ve bu kadar çabuk vazgeçmeyi düşünmediğini söyledi.
LAZIO DA OLUMSUZ
Öte yandan Lazio da Vedat Muriç'i bırakmayı düşünmüyor. İtalyan yöneticiler, Pastorello'ya, Vedat için ciddi bir bonservis bedeli ödediklerini, 6 ayda vazgeçerlerse taraftarlardan büyük tepki alacaklarını anlattı.
Ayrıca Muriç'in ayrılmasının o kalibrede ve değerde bir forvet oyuncusu almaları için zorunluluk doğuracağından bahsettiler.
Muriç, İtalya'da beklentilerin altında kaldı. Sadece 7 maçta Lazio forması giyebilen Kosovalı futbolcu henüz gol atamadı.