Vedat Muriç'ten Galatasaray'a olumsuz yanıt

Vedat Muriç için nabız yoklayan Galatasaray, Kosovalı golcüden ret yanıtı aldı. 26 yaşındaki oyuncu, İtalya'da kalmak istediğini belirtti.

Galatasaray devre arasında forvet bölgesine hata yapmaksızın nokta atışı bir forvet istiyor.

Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Vedat Muriç'i ikna etmek için iki koldan birden çalışıyor.

Bir yandan Terim'in İtalya'dan yakından tanıdığı menajer Federico Pastorello üzerinden, bir yandan da idari menajer Hakan Balta üzerinden golcü oyuncu ikna edilmeye çalışılıyor. Ancak henüz olumlu dönüş alınamadı.

Muriç, Hakan Balta'ya, İtalya'da kalmak istediğini ve bu kadar çabuk vazgeçmeyi düşünmediğini söyledi.

LAZIO DA OLUMSUZ

Öte yandan Lazio da Vedat Muriç'i bırakmayı düşünmüyor. İtalyan yöneticiler, Pastorello'ya, Vedat için ciddi bir bonservis bedeli ödediklerini, 6 ayda vazgeçerlerse taraftarlardan büyük tepki alacaklarını anlattı.

Ayrıca Muriç'in ayrılmasının o kalibrede ve değerde bir forvet oyuncusu almaları için zorunluluk doğuracağından bahsettiler.

Muriç, İtalya'da beklentilerin altında kaldı. Sadece 7 maçta Lazio forması giyebilen Kosovalı futbolcu henüz gol atamadı.