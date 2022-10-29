- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Vedat Muriqi, La Liga'da gollerine devam ediyor
Vedat Muriqi, La Liga'da gollerine devam ediyor
- 29.10.2022 - 16:09
Ülkemizde Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Vedat Muriqi, İspanya La Liga'ya performansıyla damga vuruyor.
Sezon başında İtalya Serie A ekibi Lazio'dan 7.7 milyon euro bonservis bedeliyle Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriqi, İspanyol ekibiyle harikalar yaratıyor.
Espanyol'a karşı golünü attı
Kosovalı oyuncu, takımıyla çıktığı 10 maçta arkadaşlarına hiç gol pası veremese de 6 gol atarak takımına önemli bir katkıda bulundu.
28 yaşındaki oyuncu, dün akşam Mallorca'nın Espanyol ile 1-1 berabere kaldığı maçta da takımının tek golünü attı.
Geçen sezon kiralık olarak oynamıştı
Vedat Muriqi, geçen sezonun ilk yarısını Lazio'da geçirmişti. Kosovalı oyuncu İtalyan ekibiyle çıktığı 15 maçta sadece 1 asist yapmış ve devre arasında Mallorca'ya kiralanmıştı.
28 yaşındaki forvetin ilk İspanya macerası iyi geçmiş ve Muriqi, Mallorca ile çıktığı 17 maçta 5 gol, 3 asist ile oynamıştı.