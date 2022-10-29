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    Vedat Muriqi, La Liga'da gollerine devam ediyor

    Sezon başında adı Fenerbahçe ile anılan ancak Lazio'dan Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriqi, İspanya La Liga'da gollerine devam ediyor.
    • 29.10.2022 - 16:09
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    Vedat Muriqi, La Liga'da gollerine devam ediyor

    Ülkemizde Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Vedat Muriqi, İspanya La Liga'ya performansıyla damga vuruyor.

    Sezon başında İtalya Serie A ekibi Lazio'dan 7.7 milyon euro bonservis bedeliyle Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriqi, İspanyol ekibiyle harikalar yaratıyor.

    Espanyol'a karşı golünü attı

    Kosovalı oyuncu, takımıyla çıktığı 10 maçta arkadaşlarına hiç gol pası veremese de 6 gol atarak takımına önemli bir katkıda bulundu.

    28 yaşındaki oyuncu, dün akşam Mallorca'nın Espanyol ile 1-1 berabere kaldığı maçta da takımının tek golünü attı.

    Vedat Muriqi, La Liga da gollerine devam ediyor #1

    Geçen sezon kiralık olarak oynamıştı

    Vedat Muriqi, geçen sezonun ilk yarısını Lazio'da geçirmişti. Kosovalı oyuncu İtalyan ekibiyle çıktığı 15 maçta sadece 1 asist yapmış ve devre arasında Mallorca'ya kiralanmıştı.

    28 yaşındaki forvetin ilk İspanya macerası iyi geçmiş ve Muriqi, Mallorca ile çıktığı 17 maçta 5 gol, 3 asist ile oynamıştı.

    Vedat Muriqi, La Liga da gollerine devam ediyor #2

    Vedat Muriqi, La Liga da gollerine devam ediyor #3


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