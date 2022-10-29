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Vedat Muriqi, La Liga'da gollerine devam ediyor

Vedat Muriqi, La Liga'da gollerine devam ediyor

Sezon başında adı Fenerbahçe ile anılan ancak Lazio'dan Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriqi, İspanya La Liga'da gollerine devam ediyor.