Victor Nelsson: Şampiyonluk istiyoruz Galatasaray'da Victor Nelsson, Sivasspor'u 6-1 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamalarda, "Şampiyonluk istiyoruz, bunu da maçlarda gösteriyoruz." dedi.

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Süper Lig'in 35. haftasında evinde Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı.



Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Kalitemizi gösterdik"

İyi bir galibiyet aldıklarını söyleyen Nelsson, "İyi bir galibiyet 6-1. Kalitemizi gösterdik ve inanılmaz goller attık. 6-1'lik bir maç olmadığını söyleyebilirim ama iyi bir maç oldu. Bir sonraki maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk istiyoruz"

Şampiyonluğa dikkat çeken Nelsson, "Şampiyonluk istiyoruz, bunu da maçlarda gösteriyoruz. Tesislerde, stadyumda inanılmaz bir atmosfer var. Son 3 maçımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.