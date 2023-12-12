Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu oldu! Nijeryalı forvet oyuncusu Victor Osimhen, 2023 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.

AA & Ensonhaber

Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) düzenlediği ödül töreninde 2023 yılının en iyileri belirlendi.

Yapılan organizasyonda, geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren ve takımı Napoli'nin 33 yıl sonra Serie A şampiyonu olmasında büyük pay sahibi olan Victor Osimhen, rakipleri Mohamed Salah ve Sadio Mane'yi geride bırakarak Afrika'da yılın en iyi futbolcusu seçildi.

Osimhen ve Oshoala ödülü kazandı

Afrika Futbol Konfederasyonu'nun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre; Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen ödül töreninde, İtalya'nın Napoli takımında forma giyen 24 yaşındaki Osimhen, yılın Afrikalı erkek futbolcusu oldu.

Afrikalı yılın kadın futbolcusu ödülünü ise İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen Nijeryalı Asisat Oshoala aldı.