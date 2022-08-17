Victor Osimhen'e taraftarlardan ırkçı tezahürat

İtalya Serie A'da oynanan Hellas Verona - Napoli mücadelesinde Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen'e ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya ligin ilk hafta maçında taraftarının Napoli'nin santrforu Victor Osimhen'e yönelik yaptığı ırkçı tezahürat nedeniyle soruşturma açıldı.

Verona taraftarından utanç verici tezahürat

İtalya Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hellas Verona'nın Napoli'yi ağırladığı ve 5-2 kaybettiği mücadelede, kale arkasında bulunan ev sahibi takım taraftarlarının Napoli'nin 23 yaşındaki forveti Osimhen'e yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle soruşturma açıldığı bildirildi.





İtalya Futbol Fedarasyonu, cezayı kesti

Hellas Verona kulübünün ayrıca yine taraftarının Napoli'ye yönelik bölgesel ayrımcılık ve hakaret içeren tezahüratlarından ötürü 12 bin euro para cezası aldığı belirtildi.