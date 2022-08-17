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    Victor Osimhen'e taraftarlardan ırkçı tezahürat

    İtalya Serie A'da oynanan Hellas Verona - Napoli mücadelesinde Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen'e ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
    • 17.08.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 11:12
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    Victor Osimhen'e taraftarlardan ırkçı tezahürat

    Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya ligin ilk hafta maçında taraftarının Napoli'nin santrforu Victor Osimhen'e yönelik yaptığı ırkçı tezahürat nedeniyle soruşturma açıldı.

    Verona taraftarından utanç verici tezahürat

    İtalya Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hellas Verona'nın Napoli'yi ağırladığı ve 5-2 kaybettiği mücadelede, kale arkasında bulunan ev sahibi takım taraftarlarının Napoli'nin 23 yaşındaki forveti Osimhen'e yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle soruşturma açıldığı bildirildi.

    Victor Osimhen e taraftarlardan ırkçı tezahürat #1

    İtalya Futbol Fedarasyonu, cezayı kesti

    Hellas Verona kulübünün ayrıca yine taraftarının Napoli'ye yönelik bölgesel ayrımcılık ve hakaret içeren tezahüratlarından ötürü 12 bin euro para cezası aldığı belirtildi.


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