Victor Ruiz, Betis'te henüz hiç süre alamadı

Victor Ruiz, Betis'te henüz hiç süre alamadı

Beşiktaş ile sözleşmesini feshederek Real Betis'e transfer olan Victor Ruiz, İspanyol ekibinde aradığını bulamadı.

Beşiktaş’tan maaşını düzenli olarak alamamasını bahane gösterip sözleşmesini tek taraflı olarak fesh eden Victor Ruiz, geçici lisansla İspanyol ekibi Real Betis’le anlaşmıştı.

HİÇ OYNAYAMADI

La Liga’da 6 hafta geçmesine rağmen henüz süre alamayan 31 yaşındaki futbolcu için yeni hocası Manuel Pellegrini’den açıklama geldi.

Şilili teknik adam, bu sezon 23 farklı oyuncusuna süre vermesine rağmen, sadece Ruiz’i değerlendirmemesiyle ilgili olarak İspanyol basınına yaptığı açıklamada, “Oynattığımız 3 stoperin de performansı iyiydi. Ruiz beklemeli ve çalışmayı sürdürmeli.” ifadelerini kullandı