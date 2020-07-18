Vidal'in 8 yıllık şampiyonluk serisi bitti

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Barcelona'nın Şilili yıldızı Arturo Vidal, oynadığı son 8 futbol sezonunda da lig şampiyonluğu yaşamıştı. Real Madrid'in zaferiyle Vidal'in 8 yıllık serisi sona erdi.

Zinedine Zidane yönetimindeki Real Madrid, La Liga'da bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İki sezonluk Barcelona şampiyonluğunun ardından La Liga'da ipi göğüsleyen Real Madrid 34. zaferine ulaşırken Barça'nın Şilili yıldızı Arturo Vidal için bir serinin sonu geldi.

8 SEZONLUK SERİ BİTTİ

33 yaşındaki futbolcu, 2011-12 sezonundan bu yana aralıksız her sezon oynadığı takımlarda lig şampiyonu olurken 9. zafere Real Madrid engel oldu.

Juventus formasıyla 4, Bayern Münih'le 3, Barcelona'yla da 1 şampiyonluk kazanan Vidal'in serisi üst üste 8 zaferin ardından sona erdi.