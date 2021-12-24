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Vietnam - Tayland maçına damga vuran hakem kararları
Vietnam ile Tayland arasında oynanan kupa maçında hakemin verdiği hatalı kararlar, izleyenlere “bu kadar da olmaz” dedirtti.
- Haber Merkezi
- 24.12.2021 - 12:27
- Güncelleme : 24.12.2021 - 13:38
Vietnam ile Tayland arasında oynanan karşılaşmada adeta futbol katliamı yaşandı.
SKANDAL YÖNETİM
Karşılaşmanın hakemi Saoud Al-Abda'nın ve ekibinin yönetimi, 'bu kadar da olmaz' dedirtti.
Ofsayt olmayan pozisyonda bayrak havaya kalktı, hakemin gözü önünde gerçekleşen birçok faul es geçildi, penaltı pozisyonları atlandı...
İşte futbol katliamının yaşandığı o karşılaşmadan görüntüler...
Vietnam - Tayland maçına damga vuran hakem kararları - İZLE