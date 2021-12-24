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    Vietnam - Tayland maçına damga vuran hakem kararları

    Vietnam - Tayland maçına damga vuran hakem kararları

    Vietnam ile Tayland arasında oynanan kupa maçında hakemin verdiği hatalı kararlar, izleyenlere “bu kadar da olmaz” dedirtti.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 13:38
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    Vietnam ile Tayland arasında oynanan karşılaşmada adeta futbol katliamı yaşandı.

    SKANDAL YÖNETİM

    Karşılaşmanın hakemi Saoud Al-Abda'nın ve ekibinin yönetimi, 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

    Ofsayt olmayan pozisyonda bayrak havaya kalktı, hakemin gözü önünde gerçekleşen birçok faul es geçildi, penaltı pozisyonları atlandı...

    İşte futbol katliamının yaşandığı o karşılaşmadan görüntüler...

    Vietnam - Tayland maçına damga vuran hakem kararları - İZLE

    Vietnam - Tayland maçına damga vuran hakem kararları #1

    Vietnam - Tayland maçına damga vuran hakem kararları #2

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