Villarreal deplasmanda Real Sociedad'ı yendi Villarreal, La Liga'nın 26. haftasında konuk olduğu Real Sociedad'ı 3-1 mağlup etti.

ensonhaber.com

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Sociedad, Villarreal'i ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 17 ve 47. dakikalarda Santiago Comesana ile 90. dakikada Alexander Sörloth atarken Sociedad'ın tek sayısını 86. dakikada Mikel Merino kaydetti.

Eric Bailly, 90 dakika oynadı

Beşiktaş'tan Villarreal'e transfer olan Eric Bailly, 90 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetle 3 maç sonra kazanmayı başararak puanını 29 yapan Villarreal ligdeki bir sonraki maçında Granada'yı konuk edecek.

40 puanda kalan Real Sociedad ise Sevilla deplasmanına gidecek.