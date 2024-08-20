Villarreal ile Atletico Madrid puanları paylaştı La Liga'nın ilk haftasında Villarreal'in Atletico Madrid'i ağırladığı karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

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İspanya La Liga'nın 1. haftasında Villarreal, Atletico Madrid'i konuk etti.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Atletico Madrid'in golleri 20. dakikada Marcos Llorente ve 45+5. dakikada Alexander Sörloth'tan gelirken Villarreal'in sayılarını 18. dakikada Arnaut Danjuma ve 37. dakikada Koke (KK) kaydetti.

SEZONA 1 PUANLA BAŞLADILAR

Bu sonuçla iki takım da yeni sezona 1 puanla başlamış oldu.

Villarreal, ligin bir sonraki haftasında Sevilla deplasmanına gidecek.

Atletico Madrid ise Girona'yı ağırlayacak.