Villarreal ile Atletico Madrid puanları paylaştı

Haber Merkezi
İspanya La Liga'nın 1. haftasında Villarreal, Atletico Madrid'i konuk etti.
Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Atletico Madrid'in golleri 20. dakikada Marcos Llorente ve 45+5. dakikada Alexander Sörloth'tan gelirken Villarreal'in sayılarını 18. dakikada Arnaut Danjuma ve 37. dakikada Koke (KK) kaydetti.
SEZONA 1 PUANLA BAŞLADILAR
Bu sonuçla iki takım da yeni sezona 1 puanla başlamış oldu.
Villarreal, ligin bir sonraki haftasında Sevilla deplasmanına gidecek.
Atletico Madrid ise Girona'yı ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış